Популярность юрт стремительно растёт в Европе

Популярность древнего жилища номадов стремительно растёт в странах Европы. Юрту выбирают для стилизации модных магазинов известных мировых брендов. Также переносное строение кочевников путешественники и туристы рассматривают в качестве места для отдыха и досуга, а также проведения различных семейных и праздничных торжеств, как пример – новый румынский отель. Здесь вместо привычных домиков и номеров туристам предлагают остановиться в жилищах, выполненных в стиле юрты. Главное украшение – шанырак. Ночью через него желающие любуются звездным небом, днём – плывущими облаками.