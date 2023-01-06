Непогода в Казахстане: дорожные службы продолжают свою работу

Дорожные службы в Казахстане продолжают ликвидировать последствия непогоды. 27 участков автодорог республиканского значения остаются закрытыми в ряде областей. В очистке трасс задействовано свыше 500 единиц техники. Продолжается спасение людей, оказавшихся в снежном плену.

За минувшие сутки на республиканских автодорогах вызволено 220 автомашин. Спасены свыше трехсот человек. Среди них взрослые и дети. В частности, эвакуированы более 90 человек, застрявших на трассе Тургень-Ботан.

Свыше 30 человек спасли из снежного плена в Карагандинской области из застрявшего автобуса. Водитель выехал на второстепенную дорогу и заблудился. Позже он обратился за помощью в колл-центр «Казавтожол».

Ещё 12 человек вызволили из снежных заносов в Восточно-Казахстанской области. Все граждане России, двое из них дети. Между тем синоптики прогнозируют штормовую погоду в ряде регионов Казахстана в ближайшие дни.