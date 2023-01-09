Режим открытого неба продлили в Казахстане

В Казахстане на пять лет продлили режим открытого неба. Функционировать он будет в 13 воздушных гаванях страны. К слову, раньше он действовал в 12 городах: Астане, Алматы, Таразе, Шымкенте, Актау, Семее, Караганде, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Петропавловске, Кокшетау и Туркестане. Теперь его внедрили также в международном аэропорту Актобе имени Алии Молдагуловой.

По словам экспертов отрасли, такое решение будет способствовать привлечению новых иностранных перевозчиков, развитию конкуренции и открытию новых международных маршрутов. Плюс ко всему, это повлияет и на снижение стоимости авиабилетов.

В целом режим открытого неба предусматривает снятие всех ограничений по числу рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени «свободы воздуха», причем на тех маршрутах, где не оперируют наши казахстанские авиакомпании. Также положительно повлияет продление режима, считают в профведомстве, и на развитие транзитного потенциала страны.

Тимур Тлегенов, и.о. заместителя председателя Комитета Гражданской авиации МИИР РК:

– Открытие новых международных маршрутов, внедрение режима открытого неба – все это способствует развитию транзитного потенциала. До пандемии количество перевезенных пассажиров составило порядка миллиона. Это по итогам 2019 года. К сожалению, в связи с пандемией, эти цифры уменьшились. Сейчас есть надежда, что с внедрением и улучшением эпидемиологической ситуации все это возобновится, и мы достигнем тех же результатов, и они будут расти.

Отметим, число перевезенных воздушным транспортом пассажиров в Казахстане в прошлом году побило все рекорды, достигнув, по итогам 11 месяцев, почти 10 млн человек. При этом, по прогнозам аналитиков, показатели за целый год могут увеличиться еще на 800 тысяч.