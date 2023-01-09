Свыше 600 кинокартин было создано на киностудии «Казахфильм» к 2023 году

Свыше 600 кинокартин было создано на киностудии «Казахфильм» за годы Независимости. Это полнометражные и короткометражные ленты, документальные, художественные и анимационные фильмы. Ровно 62 года назад – 9 января Алма-Атинская киностудия художественных и хроникальных фильмов получила название «Казахфильм». Позднее – в 1984 году ей было присвоено имя выдающегося деятеля национальной кинематографии Шакена Айманова.

Фильмы, созданные на киноплощадке, ежегодно принимают участие в самых различных программах международных кинофестивалей.

Сергей Азимов, Заслуженный деятель РК:

– Сегодня без этого названия «Казахфильм» невозможно себе представить все лучшие достижения и победы нашего казахского искусства и культуры. Этот бренд, это название, я думаю, дорого и близко многим миллионам зрителей. Я уверен в том, что сегодня мои коллеги смогут достойно продолжить все традиции. Преемственность «сабактастык» обязательно будет важным связующим звеном.

Отметим, за последние 30 лет свыше 200 картин «Казахфильма» завоевали более трехсот различных призов. В прошлом году одиннадцать полнометражных, две короткометражных, один анимационный и один документальный фильм киностудии приняли участие в двадцати семи международных кинофестивалях и завоевали сразу двадцать призов.