Наказание за вандализм ужесточат в РК

В Казахстане ужесточается наказание за вандализм и порчу чужого имущества. Об этом рассказали на еженедельном брифинге в Министерстве внутренних дел. В ведомстве напомнили, что поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также Кодекс об административных правонарушениях по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма были подписаны Главой государства 3 января.

Эти нормы вводятся в действие по истечении 60 дней после первого официального опубликования документа. Минимальная сумма штрафа за вандализм теперь составит 50 МРП или 172 тысячи тенге. Наказание же за умышленную порчу чужого имущества в 4 раза больше – до 200 МРП. За мелкое хулиганство, к которому относится нецензурная брань в общественных местах, оскорбление и приставание к физлицам, осквернение зданий, сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в общественных местах, штраф составит 20 МРП или арест до 30 суток.



