Квоту на прием кандасов увеличили в Казахстане

В Казахстане в этом году увеличена квота на приём кандасов и переселенцев. Ее могут получить 8652 желающих вернуться на историческую родину, что на 566 человек больше, чем в прошлом – 2022-м.

Квоту распределили по регионам согласно приказу Министра труда и соцзащиты населения. Максимальное количество для кандасов (932) достанется переселяющимся в Павлодарскую область. Остальная часть распределена между Северо-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Абайской областями.

Всем получившим квоту будет оказана поддержка. Так, субсидии на переезд в виде единовременной выплаты 70 МРП положены каждому члену семьи. Предусмотрены, кроме того, и отчисления в течение года на покрытие расходов по аренде жилья и оплате коммуслуг. На каждую семью – от 15 до 30 МРП. В Минтруда напомнили, что с 1991-го по 1 января 2023 года на историческую родину вернулись один миллион 107 тысяч этнических казахов.