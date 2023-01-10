Очередная сессия Европейского регионального комитета ВОЗ пройдет в Астане

73-я сессия Европейского регионального комитета ВОЗ пройдет в Астане 24-26 октября. Об этом заявила министр здравоохранения республики Ажар Гиният.

Сессия будет приурочена к празднованию 75-летнего юбилея авторитетнейшей международной организации, а также 45-летию принятия Алма-Атинской декларации и 5-летию Декларации Астаны по первичной медико-санитарной помощи. Последняя, кстати, станет ключевым аспектом сотрудничества Казахстана и всемирной Организации по продвижению документа на уровне Генеральной Ассамблеи ООН.