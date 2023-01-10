Январское ЕНТ стартовало в РК

В Казахстане стартовало январское ЕНТ. Оно продлится до 10 февраля. Для участия в тестировании, сообщают в профильном ведомстве, подано около 125 тысяч заявлений. К экзамену допускаются студенты, желающие перейти из творческих групп образовательных программ в другие направления подготовки. Также к этому числу относятся желающие перевестись на педнаправления на платной основе, а также выпускники школ, которые готовы поступить в вуз на платной основе.

Тестируемые при регистрации вправе выбрать самостоятельно время, дату и место проведения экзамена. Формат при этом остался без изменений. Всего 120 вопросов с максимальным количеством баллов - 140.

Участникам отведено на весь процесс 4 часа. Для детей с особыми образовательными потребностями дополнительно выделяется еще 40 минут. На ЕНТ разрешено брать с собой лишь ручку, воду и шоколад.