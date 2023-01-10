Сильные морозы пришли в Казахстан. По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня столбики термометров на большей части Казахстана понизятся до минус 30, а местами 40 градусов. Всему виной – северный антициклон, наполненный холодным арктическим воздухом. Он продолжит свое движение, смещаясь к южным регионам республики.

Как отметили в Казгидромете, в горных районах юга и юго-востока страны ожидается выпадение обильных осадков. Сразу в 10 регионах действует штормовое предупреждение. Непогода усугубляется сильным ветром. Местами до 20 метров в секунду.

Более 120 участков автодорог в стране уже перекрыты. Движение, в частности, приостановлено для автобусов и авто, оснащенных дизельными двигателями. По словам специалистов, мера вынужденная – во избежание внештатных ситуаций на дорогах. Национальный оператор призывает автолюбителей не выезжать на дальние расстояния и следить за изменениями погоды.

К слову, в связи с ухудшением погодных условий в ряде регионов страны на дистанционный формат обучения переведены школьники и студенты колледжей.