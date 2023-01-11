Прием заявок физлиц на банкротство стартует с 3 марта

С 3 марта в Казахстане стартует прием заявок физлиц на банкротство. Об этом на заседании Правительства сообщил глава Минфина Ерулан Жамаубаев. По его словам, сейчас по соответствующим процедурам проводятся организационно-технические мероприятия. В том числе идёт обучение сотрудников управления госдоходов с обсуждением проблемных вопросов, поступающих от казахстанцев. Помимо того, уже начата разработка информсистемы. Пока что используется ее прототип, который проходит тестирование и доработку. После того, как она будет окончательно внедрена, ее интегрируют с информсистемами других госорганов.

Ерулан Жамаубаев отметил, что с учетом международной практики применяться в стране будут три вида процедур банкротства. Это внесудебное и судебное банкротства, а также процедура восстановления платежеспособности.

Ерулан Жамаубаев, Министр финансов РК:

– В рамках работы по снижению закредитованности населения Министерством финансов осуществляются следующие системные работы. В частности, 30 декабря 2022 года подписан Закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан». Закон официально опубликован 1 января. 3 марта стартует прием заявлений на банкротство. Последствиями банкротства являются ограничение на получение займов и кредитов в течение 5 лет; повторное применение банкротства через 7 лет; мониторинг финансового состояния в течение 3-х лет.