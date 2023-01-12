Приём документов для присуждения международной стипендии «Болашак» стартовал в Казахстане

В Казахстане стартовал приём документов для присуждения международной стипендии «Болашак». Он пройдет в 4 этапа. Первый продлится до 27 января. Второй, отметили в Центре международных программ, стартует с 3 апреля. Далее – с 5 июня по 7 июля, последний этап пройдёт с 17 июля по 15 сентября.

Заявки участники могут подать через портал государственных услуг Egov.kz. В этом году для обучения в магистратуре и резидентуре выделено 395 стипендий. По программам докторантуры – 50 стипендий и для прохождения стажировок – 110 стипендий.

В перечень рекомендованных университетов вошли 236 вузов 27 стран. 262 специальности вошли в Список приоритетных. Отметим, в конкурсе могут участвовать претенденты, имеющие приглашение из зарубежных университетов.