Легализация иностранных авто в РК стартует с 23 января

Легализация иностранных авто в Казахстане стартует с 23 января. Для этого владелец транспортного средства должен предоставить 4 документа. Это заявление, удостоверение личности, паспорт или свидетельство о регистрации автомобиля, а также документ, подтверждающий право собственности на него.

Об этом на брифинге СЦК сообщили представители Министерства внутренних дел. По их словам, регистрации подлежат автомобили, завезённые в страну до 1 сентября 2022 года. Эти авто освобождаются также от утильсбора. Ставка сбора за первичную регистрацию составит 200 тысяч тенге. Владельцам также необходимо будет оплатить госпошлину за техпаспорт и госномер. Срок окончания легализации − 1 июля 2023 года.