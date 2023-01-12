Казахстан и Китай усилят сотрудничество по авиапоиску

Казахстан и Китай будут сотрудничать в спасении и поиске людей в случае авиакатастроф. Соответствующий законопроект одобрили сегодня депутаты Верхней палаты Парламента. Документ представил сенатор Суиндик Алдашев. По его словам, соглашение с КНР было подписано в Пекине осенью 2019 года. Его цель – выстраивание тесного сотрудничества между государствами для поиска и спасения пассажиров и экипажей, потерпевших крушение. Также в рамках договоренности будут проводиться совместные учения поисково-спасательных операций обеих сторон. Сотрудничество включает в себя взаимные визиты экспертов по поиску и спасению воздушных судов и обмен опытом.

Суиндик Алдашев, Депутат Сената Парламента РК:

– Все поисково-спасательные операции на территории Республики Казахстан и Китайской Народной Республики, а также в прилегающих районах будут осуществляться в соответствии с законодательством каждого из государств. Каждая Сторона будет обеспечивать наличие в своём районе ответственности служб поиска и спасания гражданских воздушных судов, а также их круглосуточное дежурство. Соглашение предусматривает обязанность сторон о взаимном оповещении, об авиационном происшествии и о запросе помощи с другой стороны.

Казахстан и Швейцария будут взаимно признавать пробы драгметаллов

И еще одно соглашение ратифицировали сегодня в Сенате. Оно касается взаимного признания клейма на изделиях из драгметаллов между Казахстаном и Швейцарией. Документ способствует развитию торговли ювелирными изделиями между странами, а также оптимизации процедуры повторной проверки на состав металла и двойного клеймения. К слову, само соглашение было подписано в Женеве в ноябре 2021 года.