Президенту РК представили сборник материалов госкомиссии по реабилитации жертв политрепрессий

31 том документов. Сегодня Главе государства представлен сборник материалов Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. О ее работе Касым-Жомарту Токаеву рассказал Государственный советник Ерлан Карин.

Отметим, Государственная комиссия сосредоточена на научно-исследовательской деятельности. Члены комиссии – видные ученые и эксперты проводят масштабное изучение закрытых фондов. Также совместно с заинтересованными госорганами они работают над рассекречиванием ведомственных архивов и представлению материалов для реабилитации граждан. В этом году работа госкомиссии, в том числе и по оцифровке архивных документов, формированию электронных фондов будет продолжена.