Фестиваль Венской музыки состоится в Астане

Виртуозную игру и отточенное мастерство продемонстрируют лучшие музыканты из Монголии, Японии, Казахстана, Израиля и Эстонии. Они съехались в столицу, чтобы принять участие в фестивале Венской музыки.

Уникальный проект продлится целый месяц. На сцене театра «Астана Опера» в исполнении казахстанских и приглашенных творческих трупп прозвучат шедевры эпохи классицизма. Это произведения таких известных композиторов, как Гайдн, Моцарт и Бетховен. Череду концертов выпала честь открыть симфоническому оркестру театра. Он выступил под управлением маэстро из Монголии Мунхбаяра Эрдэнэбаатара. Следующие же концерты в рамках Венского фестиваля пройдут в столице 19, 25 и 31 января, а также 7 февраля.

Мунхбаяр Эрдэнбаатар, дирижёр, Монголия:

– Я впервые буду выступать на сцене «Астана Опера» с концертом классической музыки. Сегодня будет масштабный концерт с обширной программой. Мы представим Увертюру к опере «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта, Симфонию 1 – это крупное произведение в четырех частях, а также Концерт для скрипки с оркестром Людвига ван Бетховена. Сольную партию скрипки в концерте исполнит известный в мире скрипач Багдат Абильханов. Он очень сильный скрипач, и я очень рад с ним работать.

Абзал Мухитдин, художественный руководитель фестиваля, дирижёр театра «Астана Опера»:

– Идея возникла с того, что все три композитора пишут музыку светлую. Если говорить о Гайдне, она изящная. Можно сказать так: У Моцарта она очень мелодичная, у Бетховена она очень мощная. Фестиваль состоит из 5 концертов. В них будут принимать участие мои молодые коллеги, третий концерт буду дирижировать я. Это мои молодые коллеги, с которыми я познакомился будучи ведущим мастер-классов в Венеции.