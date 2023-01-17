444 млрд тенге выделят на ремонт дорог в Казахстане

444 млрд тенге. Такую сумму в Казахстане планируется выделить из республиканского бюджета на капитальный и средний ремонт дорог областного и районного значения. Планируется построить и отремонтировать трассы по 59 проектам, сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

В приоритете – несущие социально-экономический эффект. В частности, будет продолжено строительство перехода через Бухтарминское водохранилище, реконструкция автогужевого моста в Семее, а также пробивка и ремонт дорог и трасс в западных регионах.

Отметим, эти работы будут проводиться в рамках исполнения поручений Главы государства. Так, к 2025 году планируется довести 95% дорог местного значения до нормативного состояния.