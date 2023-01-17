Интерактивную карту возвращенных сельскохозземель запустили в РК

В Казахстане запустили в работу интерактивную карту возвращенных сельскохозземель. Её разработчики – Минсельхоз совместно с Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности. На геосервисе Jerkarta.gharysh.kz размещена вся информация о ранее неиспользуемых и выданных незаконно участках, которые были возвращены государству. По словам специалистов, такое нововведение позволит казахстанцам подавать заявления в местные исполнительные органы для получения права на земельные участки. Таким образом, неиспользуемые годами угодия будут вовлечены в оборот, а жители получат необходимые площади для развития сельского хозяйства. Работа же по распределению возвращенных сельхозземель станет прозрачнее.