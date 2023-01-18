Казахстан и Франция договорились о помощи по уголовным делам

Казахстан и Франция будут помогать друг другу при расследовании уголовных дел. Закон о ратификации договора между странами о взаимной правовой помощи приняли в Мажилисе. Документ представил заместитель Генпрокурора республики Асет Чиндалиев. По его словам, в договоре определены условия и порядок оказания правовой помощи, а также основания для отказа в ней. Кроме того, стороны смогут отправлять друг другу запросы о проведении обыска или конфискации имущества. Также позволительно теперь сторонам проводить процессуальные действия для доказывания вины подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. В числе мероприятий и временная передача лиц, находящихся под стражей. Вместе с этим, добавил представитель надзорного органа, условия договора позволяют направлять запросы для обеспечения полноты расследований, допроса свидетелей и потерпевших, а также конфисковать вещественные доказательства.

Асет Чиндалиев, Заместитель Генерального прокурора РК:

– В договоре также закреплены основания для отказа предоставления правовой помощи. В частности, правовая помощь не предоставляется, если это создает угрозу суверенитету, безопасности, общественному порядку страны; если касается пола, национальности, религии, политических и идеологических убеждений человека; если истек срок давности; если исполнение запроса противоречит законодательству стороны. Договор заключен на основе международного соглашения такого значения. В целом Казахстан заключил аналогичные договора с 29 государствами.