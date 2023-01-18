РК откроет ряд новых международных рейсов

Казахстан продолжает расширять географию полётов. В 2023 году планируется открыть ряд новых международных рейсов. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации. Среди них – новые маршруты в главный город Катара из казахстанской столицы, в Анкару из Актау, в столицу Азербайджана из Астаны, из Шымкента в Душанбе, из Бангкока в Алматы. Эти и другие направления рассчитаны на период весенне-летней навигации, уточнили в ведомстве. Помимо открытия новых международных рейсов, ожидается также увеличение количества имеющихся авианаправлений. Например, в Турцию, Грузию, Азербайджан, Индию, Китай, Великобританию. Возобновление сообщений планируется по маршрутам Астана – Бишкек, Актау – Ереван, Алматы – Самарканд и Шымкент – Кутаиси.

Тимур Тлегенов, Заместитель Председателя КГА МИИР РК:

– Что касается открытия международных маршрутов, то ожидается, что в этом году мы откроем порядка 13 новых международных маршрутов. Это Куала-Лумпур – Алматы, Алматы – Медина, Актау – Медина, Шымкент – Медина и ряд других маршрутов, которые планируются казахстанскими авиакомпаниями. В целом можно сказать, что риски все мы изучили, все риски просмотрели. Это делается в рамках рекомендаций международных организаций гражданской авиации и, в целом, для того, чтобы развивать конкуренцию и снижать стоимость авиабилетов.

В ведомстве также отметили, что в прошлом году открылись новые авиамаршруты в 7 стран по 10 направлениям с частотой 25 рейсов в неделю. Напомним, Казахстан продлил режим «открытое небо» до конца 2027 года.