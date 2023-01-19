Казахстан вошел в ТОП-3 в медальном зачете Универсиады

Казахстан выиграл третье «золото» на Зимней Универсиаде-2023 в американском Лэйк-Плэсиде. Медаль высшей пробы в копилку принесли биатлонисты. Они приняли участие в спринте на 10 километров. Нашу страну представляли Александр Мухин, Кирилл Бауэр, Вадим Куралес и Бекентай Турлубеков. Последний принес «золото».

Теперь у Казахстана 3 золотые медали и 1 бронзовая. Таким образом, наша страна замыкает тройку лидеров в медальном зачете. Напомним, на первом месте – Япония, на втором – Финляндия.