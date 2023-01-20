Нетворкинг для молодежи в рамках проекта «Creative табыс тарихы» состоялся в Астане

Одна из первых встреч по развитию креативных индустрий в Казахстане прошла в столице в рамках пилотного проекта «Creative табыс тарихы». Его цель – рассказать казахстанцам об историях успеха отечественных талантов. Организатором мероприятия выступила компания Kazakh Tourism. Ее представители пообещали, что такие нетворкинги, позволяющие вдохновить молодежь на творчество и его коммерциализацию, теперь станут регулярными и будут проводиться раз в месяц.

По мнению Ирины Харитоновой, руководителя департамента креативного туризма, нестандартный подход к творчеству казахстанской молодежи делают страну узнаваемой на мировой арене. А яркие представители отрасли должны быть примером для молодежи.

Ирина Харитонова, Директор Департамента креативного туризма Kazakh Tourism

– Эти ребята теперь официально амбассадоры креативных индустрий Казахстана. Что это означает? Мы будем всячески стараться их поддерживать, продвигать как на локальном, так и на международном рынке. Они через свое творчество популяризируют нашу страну и заявляют на международной арене, что креативные индустрии Казахстана уникальны, безграничный. Такой лозунг – «сохранение национальной идентичности», нашего национального кода через креативные индустрии.

Адильхан Дюсембаев – один из амбассадоров креативных индустрий нашей страны. Уже больше 10 лет он занимается видеосъемкой, фотографией и монтажом. Благодаря своему таланту, труду и упорству, молодой человек сейчас сотрудничает с мировыми брендами и знаменитостями.

Адильхан Дюсембаев, амбассадор креативных индустрий в Казахстане:

– Мне кажется много сейчас талантов, которые могут себя раскрыть, показать, не нужно ставить какие-то рамки перед собой. Постоянно подходят ребята, спрашивают меня какие-то советы. Я им говорю. Перед нами весь мир, и не стоит ограничиваться людям! Я вот писал года два- три назад режиссерам. Они мне не ответили. Спустя два-три года, после шума с Рианой они мне ответили. Сейчас они подписались на меня и предложили совместный проект.