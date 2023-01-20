В «Серебряных» университетах обучаются свыше 3 тыс. казахстанцев в 2023 году

В Казахстане на базе вузов действуют «Серебряные» университеты. В них сегодня обучается более трех тысяч студентов возрастной категории 50+. Стартовавший в прошлом году уникальный проект продолжился и в этом в рамках программы по развитию непрерывного образования. На курсах обучающиеся получают новые навыки и знания. Что заставляет состоявшихся людей вновь вернуться за парты?

Бакытжану Молдагаипову – 78. За его плечами многолетний стаж хирургом и тысячи операций. При этом ещё с юности его привлекало изучение национальной истории и культуры. Однако раньше, отмечает новоиспеченный студент, по этим направлениям было гораздо меньше трудов и дополнительной литературы. Теперь же Бакытжан ага надеется, что сможет благодаря курсам «Серебряного» университета восполнить эти пробелы.

Бакытжан Молдагаипов, студент «Серебряного университета»:

– Во времена моего детства и юности было гораздо меньше такой специализированной литературы. Теперь же я хочу уделить внимание этим направлениям, да и новых открытий за годы прибавилось. Уроки мне нравятся. На них мы проводим, изучаем новые темы, дискуссии организовываем, иногда спорим, ведь у каждого уже имеется определенный багаж знаний и мнений.

На этом Бакытжан ага не собирается останавливаться. В его планах – пройти дополнительно еще несколько обучающих курсов. К слову, студенты «Серебряного» университета вправе освоить новые знания по любым из 10 имеющихся направлений.

Райхан Баймагамбетова, преподаватель «Серебряного университета» при ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва:

– Около трехсот человек обучилось в 2022 году. Было задействовано 42 преподавателя, 15 курсов было организовано, в текущем 2023 году у нас 15 курсов, более 100 человек записалось, они подали заявки. Мы постепенно их реализовываем.

Любой курс студенты вправе выбрать сами. Это компьютерная и цифровая, правовая и финансовая грамотность, а еще различные языки, история и культурология.

Бану Нарбекова, и. о. председателя Комитета высшего и послевузовского образования:

– Министерство труда совместно с Министерством науки и высшего образования разрабатывают проект закона о переквалификации. Этот документ позволит подтвердить сертификаты об обучении и в будущем трудоустроиться таким выпускникам. Пока что это неформальное образование. Курсы, помимо образовательной составляющей, помогают студентам обогатиться духовно, культурно, а также получить физическое развитие.

Сегодня «Серебряные университеты» созданы на базе 72 высших учебных заведений страны. В них реализуются более 230 программ. Возрастного порога здесь нет. Обучение здесь абсолютно бесплатно, его проходят люди от 50 лет и старше.