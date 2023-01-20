Выборы в Мажилис и Маслихаты состоятся 19 марта – ЦИК

Внеочередные выборы в Мажилис и маслихаты пройдут в один день – 19 марта. Центральная избирательная комиссия Казахстана приняла соответствующее постановление. Отметим, согласно нововведениям в избирательное законодательство республики, 69 депутатов нижней палаты Парламента избираются по территории единого общенационального избирательного округа, 29 депутатов – по одномандатным территориальным избирательным округам.

В Маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы 50% всех депутатов будут избраны по мажоритарной системе, 50 – по партийным спискам. Озвучены и требования к кандидатам.

Константин Петров, Заместитель председателя ЦИК РК:

– Кандидатом в депутаты Мажилиса Парламента может быть гражданин Республики Казахстан, проживающий на ее территории последние 10 лет, достигший 25 лет. Не может быть кандидатом в депутаты Мажилиса Парламента и Маслихата лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке; лицо, вина которого в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом.

Выдвижение и самовыдвижения претендентов начинается сегодня и завершится 8 февраля в 18 часов по местному времени в каждом регионе. Предвыборная агитация стартует 18 февраля и продлится до 18 марта.