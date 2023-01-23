Музей под открытым небом появится близ Астаны

Захватывающее путешествие в прошлое. Музей под открытым небом появится близ столицы. Расположится он на месте древнего городища «Бозок». Посетители музея смогут познакомиться с бытом, историей и особенностями культуры древних номадов, населявших территорию Казахстана в прошлом.

Женис Ермуканов, корреспондент:

– Древнее городище представляет собой наслоение 4 исторических эпох, начиная от ботайской культуры, периода бронзы, раннего железного века, золотой орды. Бозок – настоящее свидетельство становления и развития степной цивилизации. Здесь же в скором времени появится точная его музейная копия. Строительные работы активно идут и сейчас.

Площадь, на которой будет воссоздан национальный парк «Бозок», занимает 412 гектаров. Исторический объект планируют полностью огородить, установив на входе 18-метровые ворота. Общая окружность всего Нацпарка достигнет 9 квадратных километров.

Ерболат Рахманкулов, главный научный инспектор государственного историко-культурного музея-заповедника «Бозок»:

– Одним из главных объектов, безусловно, будет являться сам археологический комплекс, само городище «Бозок». Следующим объектом является точная реконструкция городища. Мы будем воссоздавать «Бозок». Он будет занимать территорию в 21 гектар и будет максимально приближен к оригиналу. Также планируется открыть визит-центр, он включит в себя экспозицию о Казахском ханстве.

После возведения ограждения здесь приступят к строительству культовых сооружений, хозяйственных объектов, которые располагались на территории древнего городища. При этом будут использоваться стройматериалы, максимально приближенные к древним.

Алихан Абильдин, представитель подрядной стройкомпании:

– Мы аккуратно проводим строй работы, следим, чтобы техника ничего не повредила. Ведь мы понимаем, что это историческое место, и здесь важна каждая деталь.

На территории древнего городища «Бозок» найдено огромное число экспонатов, свидетельствующих о том, что Великая степь славилась не только развитой кочевой культурой. Здесь процветало и домашнее оседлое хозяйство. Кроме того, вдоль поселения проходили караванные дороги Великого Шелкового пути.

Кажымурат Толегенулы, научный сотрудник государственного историко-культурного музея-заповедника «Бозок»:

– Эпоха кипчаков, период процветания Алтын Орды и Казахского ханства, а также эпоха средневековья. В культурных слоях поселения исследователи обнаружили следы сразу четырёх государственных образований.

Реконструкция древнего городища и строительство уникальных исторических комплексов пройдет в 4 этапа. Полное завершение проекта ожидается в 2025 году.