Как выбрать оптимальную модель макбука?

Макбуки от Apple — самые популярные и желанные гаджеты, выгодно отличающиеся от устройств других производителей. К преимуществам «яблочных» ноутбуков можно отнести уникальную операционную систему с защитой от вирусов, длительный период автономной работы. Каждая модель обладает своими характеристиками.

Выбрать макбук можно на сайте интернет-магазина Технодом, где представлены устройства из 2-х линеек:

Air — легкие по весу, тонкие, отвечающие запросам мобильности и функциональности;

Pro — самые продуктивные устройства.

Выбор ноутбука зависит от цели его использования. «Воздушные» макбуки идеальны для тех, кто много передвигается и требует автономной работы. Такие гаджеты с легкостью справляются с офисными заданиями. Для учебы, игр, просмотра видео подойдут более мощные модели.

Характеристики MacBook Air

Серия Air отличается от своих собратьев малым весом. В линейке представлены модели с матрицей IPS Retina, которая обеспечивает яркое и контрастное изображение, оптимальный угол обзора. Экран типа TN+film значительно снижает цену макбука. В серии Air отсутствует технология True Tone, разработанная для регулирования цветов в зависимости от освещения.

Модели выпускают в трех цветах: золото, серебро, космический серый. Общие характеристики «воздушной» линейки:

диагональ дисплея — 13,3 дюйма;

возможность автономной работы — до 12 часов;

веб-камера — FaceTime HD.

Базовые модификации включают ОЗУ на 8 ГБ, SSD — 128 ГБ. А вот топовые модели имеют 16 ГБ оперативной памяти и до 1,5 ТБ встроенной.

Особенности MacBook Pro

Данная линейка демонстрирует все достижения и инновации от Apple, которые находятся в легком и компактном корпусе. Макбуки выпускают в серебряном и сером оттенках. Есть модели с диагональю 13,3 дюйма, а также крупноформатные — с экраном 15,4 дюйма.

Pro 15 c Touch Bar завоевал звание самого мощного и производительного гаджета. Его характеристики:

матрица Retina;

технология True Tone;

наличие интегрированной и дискретной видеокарт;

Touch Bar;

варианты процессоров — Intel Core i7-i9; 6-8 ядер;

варианты памяти —RAM 16 или 32 Гб, ROM от 256 до 4096 Гб.

При выборе основными ориентирами должны стать габариты устройства, размер и матрица экрана, емкость памяти, мощность процессора. Для офисной работы подойдут менее производительные Air макбуки. Серия Pro с легкостью потянет более сложные задачи.