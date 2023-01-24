Казахстанский композитор удостоился номинации на кинофестивале Cannes Shorts

Музыка казахстанского композитора удостоилась номинации на французском кинофестивале Cannes Shorts. Давид Литвинов из Петропавловска написал ее для короткометражного фильма Victoria – также отечественного режиссера Александра Шингурова.

От обратного. Так решили действовать Давид Литвинов и Александр Шингуров. Сначала была написана музыкальная композиция, а уже потом под нее монтировали киноленту. Четырехминутная картина снималась для центральноазиатского конкурса «48 Hour Film Race», организованного дипломатической миссией США в Казахстане. По его условиям, короткометражку нужно было снять всего за двое суток. Фильм Victoria, посвященный теме мира, победил в номинации «Лучшая драма-мелодрама» на Каннском кинофестивале короткого метра. Сам Давид Литвинов признается: победа была неожиданна.

Давид литвинов, композитор:

– Да, действительно получить номинацию на Каннском фестивале короткометражек. Это было достаточно неожиданно. Когда мы разговаривали с режиссером фильма Александром Шингуровым по поводу того, на какие фестивали отправлять, мы рассчитывали на то, что попадем в конкурсную программу. Ну, чтобы получить номинацию? Это было все-таки неожиданно. Потому что это был достаточно большой конкурс. Больше 30 стран участвовало. И очень приятно, что фильм вошел в лучшую пятерку композиторов. Это первая для меня победа, серьезная.

Для создания своей музыки Давид использует этнические инструменты. В его коллекции есть и казахский национальный инструмент – домбра.

Давид Литвинов, композитор:

– Казахская музыкальная культура для меня очень близка, потому что я 4 года играл на бас-домбре в этнографическом ансамбле «Шертер» будучи студентом. Долго ждал я возможности воплотить композиторские поиски в стиле народно-казахской музыки. Такая возможность мне предоставилась. Сейчас как раз проходит работа над спектаклем «Новый путь» по повести «Прозрение» Сакена Жунусова. Была очень интересная работа в 2021 году. Спектакль назывался «Намыс».

Произведения казахстанского композитора востребованы не только в нашей стране. Давид пишет музыку и для постановок российских театров.