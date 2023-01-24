В Казахстане собран реестр избирателей. По состоянию на 1 января, в него включено чуть больше 11 млн 970 тысяч человек. Они уже предварительно распределены по участкам постоянного проживания. Наибольшее число избирателей – в Туркестанской области, наименьшее – в Улытауской. Об этом сообщали в Центризберкоме, пояснив, что по каждой избиркомпании составляется свой отдельный список.

Готовится он как на основе реестровой записи, так и на основании поданных заявлений граждан о включении их в списки по месту их пребывания на момент голосования. Эту работу проводят местные исполнительные органы на основе государственной базы данных.

В Центризбиркоме также отметили, что списки избирателей должны быть переданы на участки голосования за 20 дней до выборов, т.е. 26 февраля. А уже начиная с 4 марта, они должны быть доступны для просмотра всем гражданам. Напомним, выборы депутатов Мажилиса и Маслихатов всех уровней пройдут в Казахстане в один день – 19 марта.