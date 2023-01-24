Подготовка к паводковому периоду ведется в РК

В Казахстане ведется подготовка к паводковому периоду. Идет расчистка арыков, ремонт гидротехнических сооружений, организован своевременный вывоз снега. Превентивные меры к весенним разливам рассмотрели сегодня в Правительстве республики.

В зоне риска сейчас находятся 255 населенных пунктов в 13 регионах страны. А это более 127 тысяч домов, где живут свыше 700 тысяч человек. Подготовительные работы уже начаты в нескольких регионах. С учетом возможных осложнений, сформирована группа сил и средств. Это свыше 35 тысяч человек, порядка 11 тысяч единиц техники, 12 воздушных судов, более 650 плавсредств и свыше трех тысяч мотопомп.

В период прохождения паводковых вод будут организованы круглосуточные дежурства и объезды опасных мест. Также спасатели обеспечат готовность поездов в ряду регионов страны с возможной эвакуацией людей в зонах риска.

Марат Карабаев, Министр индустрии и инфраструктурного развития РК:

– Формируются 45 противоразмывных поездов с бутовым камнем, рельсовыми пакетами и некондиционными железобетонными шпалами. Сейчас подготовлены 1 713 локомотивов, 1 603 вагона с возможной эвакуацией 61 тысячи человек. В постоянной готовности находятся 84 восстановительных и пожарных поездов со специальной техникой, заготовлено 2,4 тысячи кубометров бутового камня и восемь тысяч железобетонных шпал.