Международные автомобильные перевозки будут отслеживаться с помощью спутниковой навигации. Национальным оператором информационной системы постановлением Правительства республики назначен Институт космической техники и технологий. Учреждение является разработчиком автоматизированной системы электронного отслеживания перевозок под названием АИС «Транзит» и владеет казахстанским патентом, сообщает Казинформ.

Передавать данные на спутники будут навигационные пломбы. Их установят на фуры и даже поезда. Отметим, система «Транзит» уже прошла апробацию в пяти национальных и международных пилотных проектах. Их проводили совместно с Кыргызстаном, Россией и Беларусью, как на автомобильном, так и на железнодорожном транспорте. Статус национального оператора, отмечают в институте, позволяет улучшить работу по обеспечению законного оборота товаров и прозрачности грузоперевозок через границы.