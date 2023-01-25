Концепцию развития физкультуры и спорта примут в Казахстане

В Казахстане будет принята концепция развития физической культуры и спорта. Разработкой документа занимается Министерство культуры и спорта. Как сообщил на заседании коллегии ведомства его глава Асхат Оралов, особое внимание в этом году будет уделено развитию спорта в сельской местности. Так, например, в опорных селах построят быстровозводимые модульные спортсооружения. Создадут там и доступную инфраструктуру для занятий физкультурой. Это спортплощадки, беговые и велосипедные дорожки, пешеходные и конные маршруты. Для этого ведомство проведет в стране масштабную инвентаризацию специализированных сооружений и сформирует Единый реестр спортивной инфраструктуры.

Также в рамках программы Artsport в этом году будут охвачены более полумиллиона детей и подростков. Они получат возможность бесплатно посещать кружки и секции. Министр отметил, что местными исполнительными органами на эти цели уже выделено 86,7 млрд тенге. В целом Асхат Оралов отметил, что действующая нормативно-правовая база не учитывает реальных потребностей отрасли, поэтому в нее будут внесены изменения.

Асхат Оралов, Министр культуры и спорта РК:

– Министерством начата работа по внесению поправок в законодательные акты. В рамках законопроекта планируется регулирование вопросов финансирования профессионального спорта, снижение нормативной учебной нагрузки тренеров-преподавателей спортивных школ с 24 до 18 часов в неделю и др. Как отмечено Главой государства: «Все наши усилия должны быть направлены на обеспечение безопасных и более качественных условий жизни казахстанцев». В этом аспекте мы затрагиваем вопросы социальной поддержки спортсменов, тренеров, создание условий для спортсменов с ограниченными возможностями и другие. Законопроект необходимо внести до конца года в Парламент Республики Казахстан!