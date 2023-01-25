Вузы РК активно сотрудничают с зарубежными образовательными организациями

Казахстанские вузы активно сотрудничают с зарубежными образовательными организациями. 1,6% отечественных учебных программ созданы в рамках такого партнерства. А более 3 процентов ориентированы на получение двойного диплома.

Итоги рейтинга образовательных программ вузов за 2022 год озвучили в СЦК. Эксперты также рассказали о расширении возможности обучения студентов в зарубежных вузах в рамках внешней академической мобильности. Так, 44% выпускников, принявших участие в образовательном конкурсе, прошли обучение за границей. 11% продолжили образование в магистратуре. Всего в рамках рейтинга охвачено более 2 тысяч образовательных программ, более 80 тысяч выпускников и 97 вузов со всех регионов страны.

Гульзат Кобенова, Председатель Комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования МНВО РК:

– Рейтинг разделен на три основных блока. Это карьерный потенциал выпускников, качество образовательных программ, достижения студентов. С результатами рейтинга более подробно можно ознакомиться на официальном сайте Министерства и Нацпалаты предпринимателей «Атамекен». Этот рейтинг, безусловно, нужен абитуриентам и их родителям особенно при выборе вуза и будущей профессии.