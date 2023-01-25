Выборы в Мажилис и Маслихаты: как надо проводить опросы общественного мнения?

Кто может проводить и как надо проводить опросы общественного мнения в соответствии с законодательством республики на предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты? Ответ на эти вопросы сегодня дала Центральная избирательная комиссия Казахстана. Так, узнавать мнения казахстанцев могут зарегистрированные в стране юрлица с опытом работы не менее пяти лет. При этом о своем намерении они должны предварительно письменно уведомить Центризбирком.

В документе указываются сведения о специалистах, принимающих участие в проведении опросов, регионы, где будут проходить исследования и информация о применяемых методах анализа. При опубликовании результатов, СМИ либо онлайн-платформы обязаны не только объявлять о том, кто провел анкетирование, но и указывать заказчика, способ сбора информации, точную формулировку вопросов, число опрошенных и коэффициент погрешности. Опубликование итогов опросов общественного мнения, также как и прогнозов результатов не допускается в течение пяти дней до дня голосования, то есть с 14 по 18 марта и, конечно же, в сам в день голосования – 19 марта.