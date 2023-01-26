Житель Алматы создает портреты нацгероев с помощью нейросети

Чудеса от нейросети. Казахстанец из Алматы создает современные образы национальных героев, легендарных личностей и сказочных персонажей с помощью искусственного интеллекта. Среди них – Абай Кунанбаев, Алихан Букейханов, Шокан Уалиханов, Ыбырай Алтынсарин и даже казахские Аяз Ата и снегурочка. Образцы обработанных с помощью машинного интеллекта фотоснимков Талгата Байтукешова буквально сразу же разлетелись по всемирной паутине.

Популярными они стали не только среди казахстанских, но и зарубежных пользователей. Такого внимания к своему увлечению, признается молодой человек, он не ожидал. Однако над предложениями о сотрудничестве, поступивших ему от зарубежных айти и гейм-компаний, Талгат решил задуматься. В планах программиста – создать теперь с помощью нейросети анимационных героев из казахских народных сказок, легенд и эпосов, таким образом, привлечь внимание мирового сообщества к истории и культуре своей страны.

Талгат Байтукешов, программист:

– Уже поступают предложения – в будущем создавать собственные персонажи. Образы наших батыров являются уникальными. Мы бы хотели начать с саков, нарисовать их, распространять, сделать их более реалистичными. С помощью этих изображений создавать анимации, давать команду для ботов.