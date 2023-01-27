Выпускники программы «Болашак» вошли в список лучших учёных мира

Три выпускника программы «Болашак» вошли в ТОП лучших исследователей мира. Ежегодный рейтинг «2% самых авторитетных ученых мира» (World's Top 2% Scientists) составляют аналитики Стэнфордского университета. К слову, показатель подготовлен на основе библиометрического исследования. Представляет оно собой две базы данных. В первой базе представлены самые цитируемые ученые за всю карьеру. Во второй – самые цитируемые ученые за последний год. Так, академик Нацакадемии Наук Ратбай Мырзакулов вошел сразу в состав обоих списков за свои изыскания в области астрофизики, гравитации и космологии. По первой категории, то есть в рейтинг лучших ученых за 2021 год попали другие выпускники-болашаковцы – Нурлан Оразалин и Сарсенбек Монтаев.