Национальный совет по науке и технологиям создали в РК

В Казахстане создан Национальный совет по науке и технологиям при Президенте страны. Указ об этом подписал Глава государства. В нем прописаны Положение и состав Национального совета. В него вошли учёные и академики, представляющие приоритетные направления науки и имеющие международное признание, в том числе лауреат нобелевской премии, профессор физики и астрофизики Беркли Джордж Фицджеральд Смут третий, а также казахстанские исследователи, работающие в ведущих мировых научных центрах.

В работе совета примут участие и члены Правительства, ответственные за реализацию научной, научно-технологической и инновационной политики. В целом Совет будет совершенствовать управление национальной научной системы страны и вырабатывать рекомендации по дальнейшему развитию государственной политики в области науки и научно-технической деятельности, а также способствовать принятию перспективных и стратегически значимых решений в сфере.