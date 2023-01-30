Сборник «Археологические исследования в Казахстане» представили в Нацмузее РК

222 исторических памятника, 118 из которых являются древними погребальными захоронениями. Научная информация об этих объектах вошла в уникальный сборник «Археологические исследования в Казахстане». Его представили в Национальном музее страны. Хронологический диапазон исследовательских работ охватил период от древнего каменного века до позднего средневековья и этнографического времени. Раскопки велись год на территории разных регионов республики, где были собраны ценные и уникальные артефакты.

Айбар Касеналин, руководитель НИИ «Мәдени мұра» НМ РК:

– Это не просто подсчёт памятников, это масштабное исследование, из которого вытекает множество неизученных еще моментов. Что представляют из себя найденные предметы? Где они будут храниться? От чего должны отталкиваться исторические данные? Как много, к сожалению, имеются пробелов и белых пятен в истории нашей страны. Исследовательская работа проходит под кураторством Министерства культуры и спорта. Мы планируем подготовить отдельный спецпроект и ежегодно публиковать наши исследования.