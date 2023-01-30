В Казахстане планируют одомашнивать сайгаков. Сначала для этого чуть больше 1800 детенышей животных намерены поместить в полувольные условия для проведения научных исследований. Мониторить ученые будут ветеринарное и биологическое состояние популяции степных антилоп, затем на основе собранных данных готовить научное биообоснование. Представить его общественности планируют уже к 2025 году. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов республики. По данным ведомства, заниматься исследованиями животных будут сотрудники Института зоологии и Западно-Казахстанского агротехнического университета. Ученые считают, что мера эта необходимая и не несет каких-либо негативных последствий на популяцию животных.

Отметим, соответствующий документ выставлен на портале Открытого правительства для публичного обсуждения.

Андрей Ким, Заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК:

– Цель научного исследования заключается в изучении популяции сайгаков, в целом, рассмотрении вопроса дальнейшего использования животного, как сельхозназначение. Для этих целей ученые планируют изъять сайгачат для содержания в вольере. Один из рациональных подходов, которые предложила сама общественность – это использование его как сельхоз животного, чтобы фермеры могли его разводить, также как овец, коров.

Согласно подсчетам 2022 года, в Казахстане обитают 1,3 млн сайгаков. Это около 90% всей популяции этих животных в мире.