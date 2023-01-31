Казахстанская система «Сергек» заработала в Узбекистане

Казахстанская система «Сергек» теперь будет обеспечивать общественную и дорожную безопасность в Узбекистане. Об этом сообщает KazakhExport. Отечественный продукт уже внедрили в Намангане – втором по численности населения городе в соседней стране после Ташкента. Интеллектуальная установка фиксирует превышение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение линий дорожной разметки.

Системой, призванную снизить аварийность на дорогах и повысить водительскую дисциплину, заинтересовались и другие страны. Ближайшая цель – рынки Центральной и Юго-Восточной Азии, а также регионы Ближнего Востока и Африки.

Отметим, сейчас «Сергек» функционирует в восьми городах Казахстана – Астане, Усть-Каменогорске, Алматы, Атырау, Шымкенте, Семее, Таразе и Туркестане.