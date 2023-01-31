680 образцов нематериального культурного наследия переданы в Фонд Нацмузея РК

Уникальные останки мамонта, древние предметы быта, одежда, старинные инструменты и ювелирные украшения. В фонд Национального музея страны передано более 680 образцов нематериального культурного наследия и порядка 80 других не менее ценных экспонатов. Они были найдены казахстанскими археологами в прошлом году в ходе полевых работ. Результаты же исследовательской деятельности планируют в будущем представить на трех языках. Отразить их намерены ученые в специальных публикациях и изданиях по каждому региону, где проводились раскопки. Велись они, к слову, не только в Казахстане, но и на территории Узбекистана.

Ардаби Маулетулы, руководитель отдела Научно-исследовательского института «Мәдени мұра» Национального музея РК:

– Мы провели исследования по поиску ценных экспонатов и нематериального культурного наследия на территории Тамдынского и Учкудукского районов Навоийской области Республики Узбекистан. Было собрано достаточно большое число материалов различного характера. Также нам были предоставлены этнографические экспонаты, древние реликвии казахов, проживающих на этой территории. Думаю, что скоро мы с вами поделимся всем этим.