Фильм ТРК Президента стал победителем кинофестиваля

«Лучший детский документальный фильм». Победителем в этой номинации стала работа режиссёра телерадиокомплекса президента Казахстана Серика Ибраима на Всероссийском фестивале «Белая птица». Об этом сообщает «Казинформ».

Отметим, фильм «Счастливое детство» произведен в рамках Года детей, который прошел по инициативе Главы государства в 2022 году. Лента посвящена вопросам организации детского досуга, участия школьников в творческих и образовательных мероприятиях, детских кружках. Дети рассказывают о своих достижениях, впечатлениях, а также делятся планами на будущее.

Напомним, Всероссийский фестиваль проходил в Казани 5 и 6 января. Свои работы там представили более 300 участников.