Американский преподаватель из Тараза свободно разговаривает на казахском языке

Выучить казахский, слушая песни... Такой метод в изучении языка использует гражданин США Эван Аллен. Он преподает английский в одном из университетов Тараза по программе «Фулбрайт» с сентября прошлого года. Молодой человек говорит, что не только учит, но и многому учится в Казахстане. Сейчас он продолжает практиковаться и улучшать свои навыки казахского.

Эван Аллен, преподаватель английского языка:

– Я начал учить казахский где-то 3-4 года назад. Сперва я изучал язык самостоятельно. Казахи – очень дружелюбный народ. Я знаю французский, поэтому в этом языке есть буква «ғ», она есть и в казахском. Также есть «ү», «і», и это не так уж и сложно! Для меня выучить казахский легче, чем русский.

24-летнего американца коллеги и студенты в стенах вуза в шутку зовут Айкыном. Про него говорят, что он квалифицированный преподаватель, который не перестает учиться чему-то новому, при этом щедро делится своими знаниями.

Анель Исабекова, студентка:

– Нам нравится посещать его занятия. С ним легко найти общий язык, как в прямом, так и в переносном смысле. Он старается давать больше практики, чем теории, а это очень интересно для нас, студентов. Все его занятия очень доступны и понятны нам, отсюда и большой эффект от них.

По словам Эвана, даже после того, как придёт время вернуться в США, он никогда не забудет о казахской культуре и людях. Он обязательно приедет вновь, как только появится возможность!