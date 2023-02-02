Глава РК принял президента Ассоциации национальных видов спорта

V Всемирные игры кочевников в 2024 году не должны ограничиваться только национальными спортивными мероприятиями. В ходе этого масштабного международного события должны быть созданы условия для эффективного использования возможностей малого и среднего бизнеса, в том числе в сферах туризма, народных ремесел, услуг. Такое поручение дал Касым-Жомарт Токаев президенту Ассоциации национальных видов спорта.

Напомним, в сентябре прошлого года Всемирная конфедерация этноспорта единогласно поддержала заявку Казахстана на проведение V Всемирных игр кочевников. Как сообщил Исламбек Салжанов, под эгиду Ассоциации перешли федерации таких национальных видов спорта, как кокпар, жамбы ату, аударыспак, тенге илу, байга, охота с ловчими птицами, тогызкумалак, асык ату, стрельба из традиционного лука. Кроме того, был проведен анализ состояния национальных видов спорта в стране, начата организационная работа с отдельными республиканскими федерациями.