Долю «Госуслуг за 5 минут» доведут до 90% в РК

Увеличить долю оказываемых за 5 минут госуслуг до 90% намерены в Казахстане. Это будет возможным благодаря реализации Концепции цифровой трансформации. Кроме того, она позволит полностью оцифровать бизнес-процессы госорганов, увеличить объем экспорта IT-продуктов и услуг до полутора млрд долларов, а также привлечь порядка 1 трлн тенге инвестиций в рамках технопарка Astana Hub. Об этом сообщает пресс-служба главы Правительства.

Кроме того, в рамках Концепции будут реализованы меры по формированию в республике регионального цифрового хаба, дальнейшей демонополизации отрасли связи, комплексному укреплению кибербезопасности и созданию основ для развития искусственного интеллекта в здравоохранении, образовании и сфере гражданской безопасности.