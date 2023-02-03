Выставка японской культуры проходит в Астане

«В поисках божественного: искусство Японии». Под таким названием в Национальном музее страны проходит выставка. Ее цель – познакомить с особенностями философии страны Восходящего солнца.

В экспозиции представлены порядка 50 экспонатов, которые охватывают различные периоды японской культуры. И каждый из них имеет свою историю. К примеру, посетители смогут познакомиться с церемонией сервировки стола. Известно, что жители Японии придают этому огромное значение.

Кроме того, здесь показаны различные виды декоративно-прикладных изделий и предметов быта из керамики, бронзы и бамбука. Отметим, выставка приурочена к 30-летию дипломатических отношений между Казахстаном и Японией.

Лейла Сарсенбаева, Директор галереи изящных предметов:

– Предметы сами несут информативный характер. Предметы японского искусства умеют передать очень лаконично глубокую мысль. На эти божественные предметы нужно долго смотреть, чтобы увидеть самые особенные.