Консорциум по подготовке кадров космической отрасли создают в РК

Консорциум по подготовке кадров космической отрасли создают в Казахстане. В его рамках планируют разрабатывать и коммерциализировать прорывные инновационные технологии, развивать интеграцию образовательного процесса с производством. Кроме того, в ЕНУ на базе кафедры «Космическая техника и технологии» откроется докторантура. А в этом году на физико-техническом факультете заработали две новые образовательные программы по магистратуре – «Аэрокосмическая инженерия» и «Технологии дистанционного зондирования Земли». Намерены создать и диссертационный Совет в целях подготовки научных кадров для космической отрасли Казахстана, сообщает пресс-служба вуза.