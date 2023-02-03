Фонды «Отандастар» и «Ватандошлар» подписали меморандум о сотрудничестве

Развитие культуры и традиций казахов и узбеков. Именно в этом направлении намерены совместно работать Фонд «Отандастар» и общественный фонд «Ватандошлар». Стороны подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. Организации двух стран теперь будут вместе заниматься популяризацией национальных ценностей, языков и духовного наследия за рубежом. В рамках документа стороны объединят усилия и в сфере защиты прав и интересов своих соотечественников, находящихся вдали от родины.

По последним данным, во всем мире проживают 3,5 млн этнических казахов и в три раза больше узбеков. Если в соседнем Узбекистане живут более 800 тысяч кандасов, то в Казахстане – 600 тысяч узбеков.

Одилжон Саттаров, председатель общественного фонда «Ватандошлар»:

– По последним данным, около 10 млн наших соотечественников проживают в различных странах. Мы около 200 общественных организаций определили и установили с ними контакты, подписали меморандумы. И надо отметить, что из этих 200 организаций более 40 находятся в Казахстане. Это самая основная страна, где проживают больше соотечественников. И, конечно, мы это прекрасно понимаем. Готовы совместно работать во благо укрепления дружбы между странами.

Абзал Сапарбекулы, президент фонда «Отандастар»:

– В результате этой работы, например, узбеки, проживающие в Казахстане и наоборот, казахи, проживающие в Узбекистане, смогут лучше узнать друг друга, лучше узнать историю и обычаи народов. Кроме того, наши организации намерены продолжить сотрудничество и различными международными объединениями. Также в рамках Организации тюркских государств будет осуществляться партнерство. Затем как уже центрально-азиатский союз планируем развивать сотрудничество с другими странами.