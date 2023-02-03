ФИБА планирует открыть офис в Казахстане

Международная федерация баскетбола (ФИБА) думает об открытии своего представительства в Казахстане. Данный вопрос обсуждался на встрече Асхата Оралова, министра культуры и спорта, с Хагопом Хаджирианом, занимающим пост исполнительного директора ФИБА в Азии.

ФИБА — это организация, которая объединяет 212 национальных баскетбольных федераций со всего мира. Именно под эгидой ФИБА проходят такие соревнования как Кубок мира и Олимпийские турниры по баскетболу. Изучить котировки на матчи соревнований ФИБА и заключить пари на победу любимой команды можно в бк Pari. Обзор на pariru доступен по ссылке.

Во время встречи Асхат Оралов и Хагоп Хаджириан обсудили перспективы совместного сотрудничества в целях развития баскетбола в Казахстане. Отметим, что на данный момент при поддержке государства и спонсоров в стране существует двадцать пять профессиональных клубов. Числа жителей Казахстана, занимающихся баскетболом, достигло 400 человек.

Хагоп Хаджириан отметил, что в Казахстане существует хорошо развитая баскетбольная среда.

Асхат Оралов заявил, что поддержка баскетбола будет продолжена. Также он высказал надежду на то, что данное сотрудничество выведет отечественный баскетбол на новый уровень.