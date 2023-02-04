В чем выгода микрокредитов: основные преимущества

Такой финансовый продукт, как микрокредит, с каждым годом становится все популярнее. Он похож на банковский кредит, но при этом обладает большим числом преимуществ. Быстрый заем доступен большинству работающих граждан Казахстана.

Взять микрокредит в Костанае или в другом городе Казахстана можно в МФО KMF. На странице https://kmf.kz/kostanay/ указаны адреса всех отделений. Также можно установить мобильное приложение KMF и взять такой заем онлайн. Через 15 минут деньги будут уже на карте, от вас потребуется лишь предоставить документ, который удостоверяет личность. Сумма кредита на потребительские цели в МФО KMF может составлять до 10 000 000 тенге.

Почему оформление микрокредита выгодно?

По многочисленным отзывам клиентов микрофинансовых организаций можно понять, что микрокредит — это практически тот же потребительский кредит, который можно взять в банке. Но при этом получение денег в МФО дает такие преимущества:

быстрое оформление — деньги можно получить за 15-20 минут;

есть возможность досрочного погашения — при этом нет никаких штрафов и комиссий;

оформление в любое время суток — если речь идет об онлайн-кредите;

минимум требований к клиенту;

для оформления займа нужен всего лишь один документ;

не нужно искать залог или поручителей.

Микрокредит — это прекрасный выход из ситуации, когда срочно требуется небольшая сумма денег. После решения временных финансовых проблем необходимо просто в установленные сроки выплатить задолженность.

Особенности получения микрокредита на карту

Если вам нужно срочно получить денежные средства, то сперва рекомендуется определиться с нужной суммой. После этого нужно сравнить несколько микрофинансовых организаций и выбрать одну с наиболее привлекательными условиями и хорошей репутацией.

Перед подачей заявки каждый будущий заемщик имеет возможность воспользоваться онлайн-калькулятором (как на сайте kmf.kz), чтобы заранее узнать, каким должен быть ежемесячный взнос и какой будет переплата.

При подаче заявки следует корректно заполнить все поля. После ее рассмотрения при положительном ответе МФО вы получите денежный перевод на протяжении 15-30 минут. Такая оперативность является одним из наиболее важных преимуществ микрокредитов.