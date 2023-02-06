Казахстан вошел в ТОП-10 стран по доступному отдыху. Рейтинг составил популярный сайт Curly Tales. Отметим, что эта платформа для контента цифровых кочевников по тематике «еда, путешествия, впечатления и стиль жизни».

Авторы предлагают туристам, к примеру, посетить и восхититься красотой Чарынского каньона. Помимо Казахстана, в рейтинг бюджетных направлений также вошли такие государства как Турция, Грузия, Египет, Вьетнам, Лаос, Кения.

Напомним, ранее популярный британский журнал для путешественников опубликовал статью про основные направления для отдыха в нашей стране.