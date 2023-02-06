В Казахстане будут востребованы учителя, воспитатели и продавцы в 2023 году

Учителя, воспитатели, продавцы и торговцы на рынках станут самыми востребованными в Казахстане в 2023 году. Так, согласно среднесрочному прогнозу, общая потребность в категории специалистов в этом году составит порядка 198 тысяч человек. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты населения. Основной спрос и на сферу бизнес-услуг, то есть на офисных служащих общего профиля, агентов по операциям с недвижимостью и другой собственностью, разработчиков и специалистов по тестированию программного обеспечения. А в сфере промышленности, это водители автомобилей, грузового транспорта и техники-электрики. Следом идут фермеры и трактористы.

Улпан Шегенова, Директор департамента центра развития трудовых ресурсов:

– В первую очередь, это связано с демографической ситуацией. Мы считаем, что есть потребность в кадрах в таких сферах, как образование, здравоохранение, торговля, связано именно с ростом населения. Все учитывается путем расчета различных факторов и основывается на статистических данных. По прогнозу, в ближайшие 30 лет, по-прежнему, будет ощущаться большая потребность в специалистах в сфере обслуживания и образования.